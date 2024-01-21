Мир 21 января 2024, 03:50 «Не под эгидой НАТО». Ввод войск на Украину допустили в США Экс-дипломат Брайза: некоторые страны НАТО могут прислать войска на Украину РИА «Новости»

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Североатлантический альянс вряд ли примет прямое участие в украинском конфликте, но некоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину в частном порядке. Об этом заявил бывший американский дипломат Мэтью Брайза в интервью украинскому изданию «Эспресо».

«Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет. Однако есть некоторые члены НАТО <…>, которые не под эгидой НАТО могут послать на Украину свои собственные военные силы и средства», — заявил Брайза.

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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти страны заблокируют вступление Украины в НАТО, так как это грозит началом третьей мировой войны.

Бывший посол ФРГ в Великобритании и США Вольфганг Ишингер также усомнился в возможности членства Украины в НАТО. По его словам, в альянсе в любом случае найдутся страны, которые будут против такого решения. Дипломат добавил, что на месте украинских властей не стад бы рассчитывать на вступление в альянс.