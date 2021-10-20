Не переворот, а революция достоинства: словарь терминов по Крыму и Донбассу разработали на Украине

Совет национальной безопасности Украины неожиданно выпустил словарь терминов по Крыму и Донбассу. Он рекомендует чиновникам и журналистам использовать записанные в нем формулировки. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

«Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим инфостратегиям аппарат СНБО Украины в сотрудничестве с Нацакадемией наук Украины с привлечением профильных органов власти разработал „Глоссарий названий“», — сказано в сообщении.

Например, про 2014 год там сказано, что надо писать не «переворот, «мятеж» или «цветная революция» — а «революция достоинства» или «евромайдан».

Вместо «воссоединение», «присоединение» и «возвращение Крыма» специалисты посоветовали писать «временная оккупация», «российское вторжение» или «захват». Но самое главное, нужно писать не «на Украине», а «в Украине».

Накануне «Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях из Днепра записала в Stоriеs обращение на украинском языке. В нем она резко ответила соотечественникам, которые критиковали ее за то, что она в большей степени говорит на русском, когда общается в соцсетях.