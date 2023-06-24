Эксклюзив 24 июня 2023, 18:40 Не перепадет. Европе посоветовали не облизываться из-за ситуации в России Политолог Станкевич: заявления о внутрироссийской смуте делаются не от большого ума РИА «Новости»

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Европейские страны не получат никакой выгоды в случае, если в России произойдет кризис, потому что ситуация станет непредсказуемой для всего континента. Об этом «360» заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

«От смуты в России не выиграет само население страны, но европейские государства не станут бенефициарами. Начнется цепочка необратимых событий, которые способны нанести ущерб всей Европе», — сказал он.

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Станкевич раскритиковал западных политиков, которые позволяют себе открыто радоваться и насмехаться над происходящим.

«Такого рода заявления, выражающие радость о внутрироссийской смуте, больше говорят об авторах таких заявления. Не стоит воспринимать их всерьез, как политические действий. Это все от недалекого ума и низких человеческих качеств», — добавил он.

Также политолог отметил, что наиболее правильным является сдержанное поведение.

«Вот эта позиция представляет более серьезной и дальновидной. Нужно наблюдать не подливать масло в огонь, а призывать сограждан был осмотрительными. Пускаться в пляски и провокационные заявления — абсолютно недопустимо», — заключил Станкевич.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о провале попытки разжечь гражданскую войну в России.