Лукашенко на встрече с Путиным призвал не переборщить с укреплением рубля

Экономические показатели Белоруссии и России в последнее время показывают уверенный рост, однако необходимо не перестараться с укреплением курса российского рубля. Об этом на встрече с Владимиром Путиным в Сочи заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, написал ТАСС.

По словам Лукашенко, в Союзном государстве Белоруссии и России падает уровень безработицы, налаживается ситуация с инфляцией.

«Экономика у нас интенсивно укрепляется, это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами — чтоб мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят», — пошутил он.

Путин уточнил, что укрепление российской валюты стало возможным благодаря переходу на расчет с торговыми партнерами в национальных валютах.

Также президент России заявил, что экономический сектор достойно держит удар после ввода санкционных ограничений со стороны западных стран.