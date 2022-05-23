Лукашенко на встрече с Путиным призвал не переборщить с укреплением рубля
Лукашенко: необходимо не переборщить с укреплением курса рубля
Экономические показатели Белоруссии и России в последнее время показывают уверенный рост, однако необходимо не перестараться с укреплением курса российского рубля. Об этом на встрече с Владимиром Путиным в Сочи заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, написал ТАСС.
По словам Лукашенко, в Союзном государстве Белоруссии и России падает уровень безработицы, налаживается ситуация с инфляцией.
«Экономика у нас интенсивно укрепляется, это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами — чтоб мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят», — пошутил он.
Путин уточнил, что укрепление российской валюты стало возможным благодаря переходу на расчет с торговыми партнерами в национальных валютах.
Также президент России заявил, что экономический сектор достойно держит удар после ввода санкционных ограничений со стороны западных стран.