Российский автогонщик Виталий Петров несколько раз общался с прославленным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером. По словам россиянина, семикратный чемпион «Формулы-1» — очень простой и дружелюбный человек. Своими воспоминаниями Петров поделился с «360».

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«Человек, который добился всего в своей жизни, самых высоких наград, был примером для меня. Мы с ним два раза столкнулись. В первый раз это было в Индии. Я в него врезался и после подошел к нему. Я сказал ему: „Извини“, а он ответил: „Не парься — это гонки“».

В другой раз, уже в Турции, Шумахер врезался в Петрова и также подошел извиниться.

По словам Петрова, между гонками пилоты «Формулы-1» играли в футбол. Вне работы Шумахер всегда был настроен на победу, но при этом оставался простым человеком. Знаменитый гонщик никогда не отказывал поклонникам в автографе или в совместной фотографии.

«Хочется, чтобы он пришел в себя и оставался тем, кто он есть», — заявил Виталий Петров.

Он выразил надежду, что воодушевляющих новостей о здоровье Шумахера с каждым разом будет все больше и больше.

Ранее стало известно, что Михаэль Шумахер находится в сознании в госпитале имени Жоржа Помпиду в Париже. По данным СМИ, он проходит лечение в отделении кардиологии. Однако никаких конкретных данных о его здоровье нет.

По сведениям источников, Шумахера уже дважды привозили в данное медучреждение прошедшей весной. По неподтвержденной информации, в ближайшее время врачи нашли для него «новейшие методы лечения».

Несчастный случай произошел с автогонщиком в декабре 2013 год на горнолыжном курорте во французском Мерибеле. Он упал и ударился головой о скрытый за снегом выступ скалы.

В результате полученной травмы оба полушария мозга Шумахера оказались повреждены. Какое-то время чемпион «Формулы-1» провел в искусственной коме. С сентября 2014 года он проходит реабилитацию на своей швейцарской вилле.