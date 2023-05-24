Мир 24 мая 2023, 03:06 «Не оставляют других путей». Британцы поддержали слова Медведева о риске ядерного апокалипсиса Читатели Daily Mail поддержали слова Медведева о риске ядерного апокалипсиса из-за F-16 United States Air Force

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Читатели Daily Mail поддержали слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что существует риск ядерного апокалипсиса из-за поставок Украине F-16. В комментариях к статье они пришли к выводу, что Западу не следует снабжать Украину оружием, если он не хочет третьей мировой войны.

«Самое время оставить их в покое. Нам не следует снабжать Украину, если мы не хотим начать третью мировую войну. Я не хочу третью мировую войну, так что прекратите поставки!» — написал один из пользователей.

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«Он не ошибается. Когда не оставляют других путей, применение ядерного оружия неизбежно. [Президент США] Джо Байден ведет конфликт в этом направлении, одобряя отправку большего количества оружия на Украину. Было время, когда Америка выступала в роли миротворца. Больше нет. Плохие руководители привели нас к этому», — заметил другой.

«Он прав, мы сами напрашиваемся на это», — поддержал еще один читатель.

Люди заявили, что них нет желания «умирать за Украину». К тому же, посчитали некоторые из них, «битва уже проиграна» и смысла в поставках истребителей нет.

«Битва проиграна, а Запад просто спонсирует новые смерти украинцев», — пришел к выводу один из пользователей.

«Запад защищает страну, граждан которой избивают и сажают в тюрьму, если они критикуют Зеленского», — добавил другой комментатор.

Ранее сообщалось, что Киеву нужно решить три важных вопроса, прежде чем Запад поставит стране истребители F-16. Это время на обучение пилотов, создание инфраструктуры и политические препятствия.