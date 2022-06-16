Введенные Западом антироссийские санкции не получили согласия ООН. Такое заявление сделал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Его слова процитировали на сайте ведомства.

Он сказал об этом на встрече с генеральным прокурором Египта Хамадой Эль-Сави. Она прошла в Санкт-Петербурге. Главы ведомств обсудили международную обстановку. Генпрокурор России оценил ситуацию в мире как «непростую».

«России не оставили выбора, кроме как начать специальную военную операцию в целях защиты мирного населения. В ответ последовали санкции без согласия ООН», — сказал Краснов.

Среди таких мер он выделил исключение России из международных организаций. Также Краснов отметил, что Запад взял курс на «агрессивную дерусификацию» общественной жизни своих граждан. Кроме того, Краснов уличил эти страны в молчаливом одобрении ксенофобии и расизма.

«Тем самым [они] приблизили себя к политической несостоятельности, во всяком случае в наших глазах точно», — подытожил генпрокурор России.