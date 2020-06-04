«Не ощущается запах марихуаны». Русская рассказала о карантине в Амстердаме

Новые правила объявили в стране 16 марта. Сразу после этого граждане побежали в магазин за солью, сахаром, крупой, замороженным мясом.

«В итоге наш „неприкосновенный запас“ до сих пор не закончился», — посмеялась Лебедева.

С 16 марта школы, университеты и многие организации перешли на удаленку. Тем не менее перемещаться по городу и по стране разрешено — и на машине, и на велосипеде. Открыты парки и общественные пространства, там можно гулять в одиночку.

Нельзя собираться группами больше трех. Жители Нидерландов также должны соблюдать дистанцию 1,5 метра. За несоблюдение этого требования — штраф 350 евро.

«Кстати, в масках ходят немногие — где-то один из 20», — отметила Лебедева.

У касс в супермаркетах нанесена разметка. Посетители обязаны брать тележку, чтобы не приближаться близко друг к другу.

В Нидерландах закрыты магазины одежды, а поликлиники не ведут плановый прием. В то же время детские сады и младшие классы школ начали открываться с 11 мая.

Трамваи и автобусы ходят по Амстердаму полупустые. Сидеть в них можно только по одному. Вход в ТС — через среднюю дверь. Такое требование введено, чтобы люди не приближались к водителю.

«Голландцы — домоседы. Если идут куда-то, то с конкретной целью. Просто гулять здесь не принято, парки и в обычное время полупустые. Поэтому, думаю, большого дискомфорта от самоизоляции жители не ощутили», — рассказала Лебедева.

Массовые мероприятия отменены до 1 сентября. По словам русских в Нидерландах, нигде не ощущается запах марихуаны — кофешопы тоже не работают.

Нет движухи и в знаменитом квартале красных фонарей. «Жители домов, где девушки принимают посетителей, требовали перенести их „офисы“ в другое место. Слишком шумно. Теперь все отдохнули», — добавила Лебедева.