Мир 23 августа 2023, 07:53 «Не очень умный человек». Названа роковая ошибка Байдена в отношении России Экономист Сакс: лидер США Байден недооценил готовность РФ защищать свои интересы Правительство США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден недооценил решимость России защищать собственные интересы, в частности в вопросах Украины и НАТО. На это указал экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в своем YouTube-канале.

«Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена», — констатировал эксперт.

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Он отметил, что США пытались протиснуть Украину в Североатлантический альянс, на что Россия не могла согласиться «по понятной причине» — такой поворот событий представлял бы для нее экзистенциальную угрозу, а Америка получила бы контроль над Черным морем. Однако Соединенные Штаты решили, что у России нет альтернативы и она просто смирится с ситуацией и подчинится их воле. Этого не случилось.

Джеффри Сакс напомнил: в отличие от Байдена, бывший президент США Барак Обама осознавал, что давление на Россию в украинском вопросе вызовет ответную реакцию, и еще в 2014 году решил «не обострять ситуацию». Байден же продолжал попытки давления на РФ.

Экономист отметил, что в конце 2021 года Россия предлагала заключить соглашение о гарантиях безопасности. Он признался, что позвонил в Белый дом и предлагал администрации пойти на переговоры, однако безуспешно. США заявили, что не заинтересованы в этом, тем самым решив продемонстрировать России, что НАТО — «не ее дело». В результате она продемонстрировала обратное, подытожил Сакс.