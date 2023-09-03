Мир 03 сентября 2023, 11:19 Не нужно идти на поклон к Вашингтону. Роль БРИКС для стран мира оценили в США Экономист Вольф отметил сохранение экономики России и рост роли БРИКС в мире РИА «Новости»

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Россия сумела сохранить свою экономику, а ее национальная валюта функционирует даже в условиях серьезного кризиса, указал американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Он подчеркнул, что причина этого в том числе в том, что подавляющее большинство стран мира либо продолжили заключать сделки с РФ, либо сохранили нейтралитет.

По оценке Вольфа, страны, которым нужна финансовая поддержка, теперь могут обращаться за ней к БРИКС. Из года в год влияние этой организации только увеличивается, подчеркнул экономист.

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Раньше, напомнил Вольф, у каждой страны был только один вариант — ехать на поклон в Вашингтон. Но теперь перемены очевидны, заключил он.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В конце августа на саммите организации в Йоханнесбурге приняли решение о приглашении в альянс еще нескольких стран. Среди них — Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.