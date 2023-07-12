Мир 12 июля 2023, 09:27 «Не наша проблема». Французские инструкторы заявили о безразличии к дальнейшей судьбе солдат ВСУ Le Monde: французских инструкторов не волнует судьба украинских военных Официальный сайт президента Украины

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Французских инструкторов не интересует, что произойдет с военнослужащими ВСУ, обучением которых они занимаются. Об этом написала обозреватель Le Monde Элиз Венсан.

По словам журналистки, тренировки украинских военных проходят на секретном полигоне в Польше. С февраля 2022 года там обучили более 1600 солдат ВСУ. Занимаются с украинцами около 120 французских инструкторов. По окончании пятинедельных тренировок там проводится церемония проводов военнослужащих, которые отправляются в зону боевых действий.

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«Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема», — привело издание слова французского полковника Бенуа.

Украинская армия с 4 июня потеряла более 26 тысяч военных и три тысячи единиц вооружения. ВС РФ бьют высокоточным оружием по резервам ВСУ и поступающей с Запада технике, снижая их наступательный потенциал. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Украинские военные жалуются на большие потери. Командир одного из батальонов ВСУ рассказал западным СМИ о разгроме сотни лучших солдат за один бой. В общей сложности подразделение потеряло более 500 военных убитыми и ранеными.