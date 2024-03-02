Мир 02 марта 2024, 02:58 «Не найдут на карте». Знания американцев об Украине оценили в США Основатель Blackwater: 99% поддерживающих Украину не найдут ее на карте Pixabay

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Большинство сторонников Украины в США не найдут ее на карте. Американцы сильно подвержены пропаганде, заявил в интервью программе PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

«Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят „я поддерживаю Украину“ — крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», — сказал он.

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По его словам, 99% людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях, не знают, где находится эта страна и что на самом деле происходит на ее территории. Поэтому соцсети оказывают плохое влияние на американское общество.

По словам основателя ЧВК, люди, призывающие финансировать военную помощь США Украине, попали под «сильное влияние пропаганды».

Телеведущий Грег Гатфельд ранее заявил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал превосходство над американским коллегой Джо Байденом во время интервью журналисту Такеру Карлсону.