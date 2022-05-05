«Не надо прыгать». Байден пошутил над спортсменами-инвалидами

Президент США Джо Байден неудачно пошутил во время встречи со спортсменами-паралимпийцами в Белом доме. Он предложил им не прыгать при фотографировании — в числе спортсменов были инвалиды-колясочники. Трансляция мероприятия шла на официальном YouTube-канале Белого дома.

В среду, 4 мая, Джо Байден и его супруга Джилл устроили торжественный прием спортсменам национальной сборной, которые участвовали в летней олимпиаде 2020 года в Токио и зимней 2022 года в Пекине.

В завершении мероприятия атлеты, включая колясочников, выстроились для фотографирования. В наступившей тишине Байден выкрикнул: «Не прыгаем!». После этого он подсказал стоящей рядом с ним слабовидящей спортсменке «посмотреть» на фотографа. В этот момент трансляция звука прервалась.

Эпизод с неуместными шутками американского президента разошелся по Сети и быстро приобрел популярность. Пользователи подвергли Байдена критике за неуместные замечания.

Байден регулярно попадает в курьезные ситуации. В частности, некоторое время назад, во время церемонии, посвященной празднику Пасхи, он забыл, что нужно делать дальше. Американскому лидеру пришлось прибегнуть к подсказке супруги. Этот эпизод попал в эфир.

В начале марта Байден ошибся и назвал украинцев иранцами. Конфуз произошел во время его выступления перед Конгрессом. Ранее Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой страны. Также лидер США путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.