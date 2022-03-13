«Не надо преувеличивать романтичность». Политолог объяснил атаку Ирана по консульству США

Ракетный удар по району консульства США в Иракском Курдистане со стороны Ирана говорить о том, что в исламской республике есть силы, которые выступают против восстановления ядерной сделки. Но в Иране есть силы, которые не заинтересованы в этом, заявил в эфире «360» политолог Михаил Светов.

Иран уже многие годы враждует с Ираком. В 1980-х была даже Ирано-иракская война.

«Локальный конфликт никуда не исчез, и история с Ираном… Убийство генерала Касема (Сулеймани — прим. ред.) тоже ведь совсем недавно было. Иран отвечал, стрелял по американским позициям ракетами», — напомнил Светов.

Россия, США, Британия, Франция, Германия и Китай сейчас пытаются реанимировать сделку, по условиям которой с Ирана снимут санкции за отказ от ядерной программы.

«Но в Иране есть силы, которые хотят налаживания отношения с американцами, а есть те, кто не хочет этого, кто считает необходимым вести принципиальную борьбу с американцами и выстраивать собственную ядерную программу», — сказал политолог.

По мнению Светова, против ядерной сделки может выступать Корпус стражей исламской революции (КСИР), которым как раз руководил убитый генерал Сулеймани.

«Но не надо преувеличивать романтичность американцев. Если по прагматичным соображениям они захотят получать нефть оттуда, они пойдут на какие угодно сделки», — отметил аналитик.

Несколько ракет разорвались накануне ночью в районе консульства США в Эрбиле.