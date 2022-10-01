«Не надо дразнить медведя». Британцы осудили Байдена за предупреждение Путину | 360°

Мир 01 октября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber «Не надо дразнить медведя». Британцы осудили Байдена за предупреждение Путину Читатели Daily Mail раскритиковали Байдена за предупреждение Путину White House

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Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина о готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории является шагом к очередной мировой войне. Такое мнение читатели Daily Mail выразили в комментариях к статье на сайте издания.

«Не надо дразнить медведя. Байден и правда хочет втянуть нас в войну», — заявил один читатель.

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Другой подписчик предложил отстранить американского лидера от должности, так как ущерб от него больше, чем от России. Другие читатели призвали не верить ни одному слову президента Соединенных Штатов.

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«Большая часть США не верит Джо, почему ему должен поверить Путин? Это немыслимо», — написал пользователь.

Накануне Путин в Кремлевском дворце подписал указы о приеме в состав РФ четырех освобожденных территорий: Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Глава государства отметил, что у России есть полное право защищать свой суверенитет всеми доступными способами, писал RT.

После этого с заявлением выступил Байден. Он подчеркнул, что США и союзники не признают присоединение новых территорий к РФ. Глава Белого дома напомнил о готовности НАТО защищать свои территории и анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине.

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