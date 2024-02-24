Мир 24 февраля 2024, 15:26 «Не может быть». Безрассудный план Зеленского раскритиковали в США Офицер США Дэвис заявил, что Зеленский не сможет начать новое контрнаступление Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский, заговоривший о новом контрнаступлении, неадекватно оценивает состояние своей армии. Об этом рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Не может быть никакого контрнаступления. <…> У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?» — возмутился он.

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К предыдущему контрнаступлению украинская армия готовилась почти год, но оно обернулось провалом. Сейчас состояние ВСУ совсем плачевное. План Зеленского о новой операции Дэвис назвал иррациональным.

В комментариях под видео один иностранный зритель заметил, что Зеленский делает только то, что говорят его «кукловоды».

«Он самый высокооплачиваемый актер/клоун в современной истории. Проблема в том, что его актерская игра приводит к массовой кровавой бойне и полному фиаско», — написал пользователь.

Руководство Украины продолжает ждать поставок оружия и денег с Запада, но в офисе Зеленского царит «мрачная атмосфера». Как сообщили зарубежные СМИ, в США возникли трудности с согласованием нового пакета помощи ВСУ.