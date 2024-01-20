20 января 2024, 00:55
«Не можем запретить». Министр обороны Франции рассказал о гражданах страны в рядах ВСУ
Глава МО Франции заявил, что гражданам страны не могут запретить воевать за ВСУ
Наемничество уголовно наказуемо во Франции, но власти не могут запретить своим гражданам ехать воевать на Украину. Министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI рассказал о французских наемниках в рядах ВСУ.
Глава военного ведомства признал, что некоторые французы отправились воевать на Украину. Но, по словам Лекорню, они не связаны с французской армией и не носят военную форму страны.
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«Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия», — заявил Лекорню.
Наемничество во Франции запрещено. За него французам грозит тюремное заключение до пяти лет и штраф до 75 тысяч евро.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. По данным ведомства, в нем располагались наемники из Франции. В результате удара здание было полностью разрушено, более 60 наемников погибли, более 20 — получили ранения.
В пятницу, 19 января, послу Франции Пьеру Леви заявили в российском МИД, что Париж несет ответственность за гибель граждан страны на Украине. По мнению российских дипломатов, французские власти поддерживают рекрутинговые механизмы для набора наемников в ВСУ.
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