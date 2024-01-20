Мир 20 января 2024, 00:55 «Не можем запретить». Министр обороны Франции рассказал о гражданах страны в рядах ВСУ Глава МО Франции заявил, что гражданам страны не могут запретить воевать за ВСУ РИА «Новости»

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Наемничество уголовно наказуемо во Франции, но власти не могут запретить своим гражданам ехать воевать на Украину. Министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI рассказал о французских наемниках в рядах ВСУ.

Глава военного ведомства признал, что некоторые французы отправились воевать на Украину. Но, по словам Лекорню, они не связаны с французской армией и не носят военную форму страны.

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«Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия», — заявил Лекорню.

Наемничество во Франции запрещено. За него французам грозит тюремное заключение до пяти лет и штраф до 75 тысяч евро.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. По данным ведомства, в нем располагались наемники из Франции. В результате удара здание было полностью разрушено, более 60 наемников погибли, более 20 — получили ранения.

В пятницу, 19 января, послу Франции Пьеру Леви заявили в российском МИД, что Париж несет ответственность за гибель граждан страны на Украине. По мнению российских дипломатов, французские власти поддерживают рекрутинговые механизмы для набора наемников в ВСУ.