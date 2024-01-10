Мир 10 января 2024, 04:31 «Не Москва и не Пекин». В США назвали главного врага американцев Макгрегор: проблемы американцам создают не РФ или КНР, а власти в Белом доме РИА «Новости»

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Гражданам США усложняет жизнь собственное правительство, а не Россия или Китай. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Военный отметил, что проблемы американцев не за границей, не на Украине или Ближнем Востоке, а внутри страны.

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«Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме», — заявил Макгрегор.

США вмешиваются в конфликты в других странах и не осознают опасности внутри государства, отметил ранее Макгрегор. Угрозы исходят не извне, они находятся внутри Америки. В катастрофическом положении США Макгрегор обвинил президента Джо Байдена. Штаты превратились в общество свободного падения, заявил американский офицер.