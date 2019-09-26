  • «Не моя собственность»: Зеленский — о Рябошапке

    26 сентября 2019, 13:20

    Алена Макаренко

    Президент Украины Владимир Зеленский считает генерального прокурора Руслана Рябошапку на 100% «своим человеком», но не своей собственностью. Так он прокомментировал свои же слова из стенограммы телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на УНИАН.

    «Мой товарищ [генпрокурор Рябошапка], это правда, мой товарищ. Вся моя команда — это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать», — заявил Зеленский.

    Зеленский не ожидал увидеть стенограмму разговора с Трампом

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    По его словам, его подчиненные прошли долгий путь во время избирательной кампании. Рябошапка не собирался занимать должность генпрокурора и задумывался о работе в Офисе президента, отметил украинский лидер.

    О своем отношении к прокурору Зеленский рассказал после встречи с Трампом в Нью-Йорке.

    Ранее Зеленский обещал американскому президенту подключить Рябошапку к расследованию дела компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом говорится в стенограмме телефонного разговора с Трампом от 25 июля, которую обнародовал Белый дом. Тогда Зеленский заявил, что новый генпрокурор Украины на 100% будет его человеком, его кандидатом.