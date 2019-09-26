«Мой товарищ [генпрокурор Рябошапка], это правда, мой товарищ. Вся моя команда — это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать», — заявил Зеленский.

Зеленский не ожидал увидеть стенограмму разговора с Трампом Подробнее

По его словам, его подчиненные прошли долгий путь во время избирательной кампании. Рябошапка не собирался занимать должность генпрокурора и задумывался о работе в Офисе президента, отметил украинский лидер.

О своем отношении к прокурору Зеленский рассказал после встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ранее Зеленский обещал американскому президенту подключить Рябошапку к расследованию дела компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом говорится в стенограмме телефонного разговора с Трампом от 25 июля, которую обнародовал Белый дом. Тогда Зеленский заявил, что новый генпрокурор Украины на 100% будет его человеком, его кандидатом.