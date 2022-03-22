«Не мой почерк». Допрос подозреваемого в связях с экстремистами попал на видео

Допрос жителя Старобельска Генпрокуратурой Луганской народной республики попал на видео. Молодой человек отрицает, что собирался присоединиться к «Правому сектору»*, хотя в распоряжении сотрудников прокуратуры есть заполненная от его имени анкета на вступление. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot.

«Я не заполнял анкету, я никогда так дату не пишу. Это не мой почерк. Предполагаю, что это делалось для каких-то отчетов. Для того, чтобы организовать в Луганской области ячейку „Правого сектора“*, и им для количества нужны были люди, чтобы впоследствии претендовать на какое-то финансирование», — предположил молодой человек.

Ранее в сотрудничестве с националистическими батальонами Украины заподозрили бывшего депутата Станично-Луганского районного совета Наталью Журбенко. Правоохранители получили данные о том, что Журбенко организовывала митинги в поддержку властей Украины и вела пропагандистскую деятельность. Кроме того, у нее дома нашли брошюры, книги и атрибутику националистического характера. Экс-депутата объявили в розыск.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.