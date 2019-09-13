  • Не меньше 11 пациентов погибли при пожаре в больнице Рио-де-Жанейро

    13 сентября 2019, 14:50

    Алексей Сахаров

    Не менее 11 человек погибли в результате крупного пожара в государственной больнице «Бадим» в бразильском городе-миллионнике Рио-де-Жанейро, сообщил сайт издания Globo. Предварительно причиной пожара назвали короткое замыкание.

    Когда в больнице вспыхнул огонь, в клинике находились 103 пациента. Численность персонала больницы власти оценивают в более чем 220 сотрудников. Чтобы укротить огонь, пожарным понадобилось несколько часов. После того как пламя было сбито, спасатели приступили к поискам погибших и пострадавших.

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    По состоянию на момент публикации новости известно, что найдены тела 11 человек. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются — не исключено, что будут найдены еще погибшие. Как утверждает сайт издания со ссылкой на администрацию больницы, среди погибших нет медицинского персонала. К тому же большинство пациентов тоже удалось спасти: их перевезли в другие отделения, в другие корпуса медицинского учреждения.

    На месте пожара работают экстренные службы и правоохранители. Разбор пожарища продолжается.