Не менее четырех человек погибли при стрельбе в штате Калифорния

Во время стрельбы в калифорнийском городе Ориндж погибли несколько человек. Об этом сообщило издание FOX40News со ссылкой на заявление местной полиции.

В департаменте полиции города сообщили, что офицеры прибыли на место происшествия после звонка от местных жителей о стрельбе в районе. Там они обнаружили тела нескольких человек. Также, двух пострадавших госпитализировали.

В NBC со ссылкой на источник в полиции сообщили, что были убиты не менее четырех человек.

Издание ABC7 сообщило, что стрельба была в бизнес-центре. Подозреваемый стрелок был ранен полицейскими и доставлен в больницу.

Сообщается, что ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет.

Ране Байден призвал Конгресс ввести запрет на продажу штурмового оружия. Он напомнил, что до 2004 года в США действовал запрет на штурмовое оружие. Благодаря ему число массовых убийств снизилось.