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    03 января 2021, 00:47

    Не менее 70 человек погибли в Нигерии от рук исламистов

    Анастасия Кукова

    В результате одновременного нападения исламистов на две деревни на границе Мали и Нигерии были убиты по меньшей мере 70 мирных жителей. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя за это ответственность.
    Не менее 70 человек погибли в Нигерии от рук исламистов

    На границах страны уже несколько лет орудуют банды боевиков, связанных в «Аль-Каидой»* и «Исламским государством (ИГ*).

    Неназванный источник в службе безопасности сообщил изданию Аl-Аrabiya, что были убиты 49 и ранены 17 жителей деревни Чомбангу. Высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел на условиях анонимности рассказал, что в деревне Зарумдарей были убиты еще около 30 человек.

    В правительстве Нигерии эту информацию не прокомментировали.

    В конце декабря в Нигерии в двух пробах выявили новый штамм коронавируса похожий на тот, что обнаружили в Великобритании.

    * Террористические организации, запрещены в России.