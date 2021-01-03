Не менее 70 человек погибли в Нигерии от рук исламистов

В результате одновременного нападения исламистов на две деревни на границе Мали и Нигерии были убиты по меньшей мере 70 мирных жителей. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя за это ответственность.

На границах страны уже несколько лет орудуют банды боевиков, связанных в «Аль-Каидой»* и «Исламским государством (ИГ*).

Неназванный источник в службе безопасности сообщил изданию Аl-Аrabiya, что были убиты 49 и ранены 17 жителей деревни Чомбангу. Высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел на условиях анонимности рассказал, что в деревне Зарумдарей были убиты еще около 30 человек.

В правительстве Нигерии эту информацию не прокомментировали.

В конце декабря в Нигерии в двух пробах выявили новый штамм коронавируса похожий на тот, что обнаружили в Великобритании.

* Террористические организации, запрещены в России.