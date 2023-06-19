19 июня 2023, 15:35
Не менее 300 мигрантов из Пакистана погибли при крушении судна у берегов Греции
Председатель сената Пакистана Садик Санджрани сообщил о смерти 300 мигрантов, которое погибли во время крушения рыболовецкого траулера у берегов Греции. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».
Пакистанцы направлялись из Ливии в Италию. Точное количество погибших сейчас уточняется.
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Как сообщили в миграционном агентстве ООН, на борту судна было около 750 человек.
Греция
Пакистан
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