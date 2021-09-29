Не менее 29 заключенных погибли в тюрьме в Эквадоре

В тюрьме, расположенной в городе Гуаякиль в Эквадоре, произошла перестрелка. В результате нее 29 человек погибли, еще 42 получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на местную Генпрокуратуру.

«Генеральная прокуратура начала расследование гибели 29 заключенных во время столкновений сегодня днем 28 сентября в тюрьме Литораль в Гуаякиле. Также были ранены 42 заключенных», — сообщается в документе ведомства, который был размещен во вторник 28 сентября в социальных сетях.

До этого некоторые СМИ писали, что во время происшествия погибли 24 человека, рассказал сайт «Мир 24». Власти считают, что причиной перестрелки стал конфликт между разными тюремными группировками.

Сейчас сотрудникам учреждения удалось восстановить прежний порядок.