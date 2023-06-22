Мир 22 июня 2023, 13:07 Не менее 20 человек получили травмы в ДТП с участием поезда в Чехии

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ДТП, в котором пострадал 21 человек, произошло накануне неподалеку от чешского города Либерец. Об этом написали «Народные новости»со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, пассажирский поезд врезался в прицеп грузовика, проезжавшего через железную дорогу.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.