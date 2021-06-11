Не менее 19 человек погибли в аварии в Пакистане

На юго-западе Пакистана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он вез паломников. В результате ЧП по крайней мере 19 человек погибли, еще 50 пострадали. Об этом сообщил телеканал Аl Аrаbiуа со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейских, авария случилась в провинции Белуджистан. Автобус с паломниками, посетившими суфийские святыни, ехал в провинцию Синд. Водитель превысил скорость, но не справился с управлением, вылетел на обочину и перевернулся.

Всех пострадавших госпитализировали. На месте работает полиция.

Телеканал напомнил о частых смертельных ДТП в Пакистане. Они происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения и плохих трасс.