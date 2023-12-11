Мир 11 декабря 2023, 03:28 Не менее 17 человек пострадали при столкновении поездов в Италии Corriere della Sera: два поезда столкнулись в Италии, пострадали 17 человек Freepik

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Столкновение поездов произошло на железнодорожной линии Болонья — Римини в Италии, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, столкнулись скоростной экспресс Freccia Rossa и региональный поезд. Медики оказывают помощь 17 пострадавшим, которые получили легкие травмы.

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После аварии движение составов на линии между городами Кастельболоньезе и Форли приостановили. Сейчас там проводят аварийно-спасательные работы.

Причины произошедшего устанавливаются. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини взял под личный контроль обстановку на месте аварии.

Ранее в железнодорожной аварии в индийском штате Андхра-Прадеш погибли 10 человек. Пассажирский поезд вынуждено остановился из-за обрыва воздушного кабеля. После этого в него врезался скорый поезд.