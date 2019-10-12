  • Не менее 16 человек погибли при расстреле мечети в Буркина-Фасо

    12 октября 2019, 18:13

    Алексей Сахаров

    В Буркина-Фасо неизвестные расстреляли мечеть. Не менее 16 человек погибли, сообщила международная редакция телеканала RT.

    Не менее 16 прихожан мечети были застрелены. Еще два человека тяжело ранены. Люди пострадали при нападении на мечеть в Буркина-Фасо на западе африканского континента.

    Как сообщили очевидцы, огонь в храме открыли несколько неизвестных. Это произошло в деревне Салмосси в северной провинции Удалан.

    Что послужило причиной, по которой боевики открыли огонь по верующим — не сообщается. Известно, что нападение случилось между 19:00 и 20:00 по местному времени в пятницу, 12 октября (между 16:00 и 17:00 по времени Москвы). Сообщения о происшествии поступили только сейчас.

    Нападение на синагогу в Галле назвали антисемитским терактом

    Подробнее

    «Вооруженные люди напали на Большую мечеть в Сальмосси между 19 и 20 часами вечера, убив по меньшей мере 16 человек», — рассказали очевидцы. Их слова привел сайт Arab News.

    По словам свидетелей, 13 человек погибли на месте. Еще три человека умерли позже от полученных ранений.