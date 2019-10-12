Не менее 16 человек погибли при расстреле мечети в Буркина-Фасо

Не менее 16 прихожан мечети были застрелены. Еще два человека тяжело ранены. Люди пострадали при нападении на мечеть в Буркина-Фасо на западе африканского континента.

Как сообщили очевидцы, огонь в храме открыли несколько неизвестных. Это произошло в деревне Салмосси в северной провинции Удалан.

Что послужило причиной, по которой боевики открыли огонь по верующим — не сообщается. Известно, что нападение случилось между 19:00 и 20:00 по местному времени в пятницу, 12 октября (между 16:00 и 17:00 по времени Москвы). Сообщения о происшествии поступили только сейчас.

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«Вооруженные люди напали на Большую мечеть в Сальмосси между 19 и 20 часами вечера, убив по меньшей мере 16 человек», — рассказали очевидцы. Их слова привел сайт Arab News.

По словам свидетелей, 13 человек погибли на месте. Еще три человека умерли позже от полученных ранений.