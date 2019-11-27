Не менее 15 пострадавших в Доминикане россиян в критическом состоянии
По сообщению посольства России, в автобусе находились 39 российских туристов — клиентов туроператора Anex Tour, пишет РИА «Новости». Никто из них не погиб. У пострадавших травмы разной степени тяжести, они доставлены в больницы, некоторых срочно оперируют.
Автобус с туристами из России перевернулся в Доминикане. ВидеоПодробнее
«Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры столицы республики города Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции», — приводит агентство сообщение посольства.
В больнице скорой помощи ближайшего города Игуэй сообщили, что на операционном столе сейчас находятся три человека, уточнило РИА «Новости» в Telegram.
По информации издания Listín Diario, в ДТП пострадали 17 российских граждан, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Остальных временно разместили в отелях.
ДТП произошло на юго-востоке республики. Автобус с туристами следовал в аэропорт, но столкнулся с грузовиком и опрокинулся на обочину.
Позднее местные медики сообщили, что по меньшей мере 15 пострадавших в Доминикане россиян в критическом состоянии.