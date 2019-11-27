Не менее 15 пострадавших в Доминикане россиян в критическом состоянии

Курирующее отношения с Доминиканой российское посольство в Венесуэле подтвердило, что несколько россиян после аварии госпитализированы в тяжелом состоянии, их оперируют.

По сообщению посольства России, в автобусе находились 39 российских туристов — клиентов туроператора Anex Tour, пишет РИА «Новости». Никто из них не погиб. У пострадавших травмы разной степени тяжести, они доставлены в больницы, некоторых срочно оперируют.

Автобус с туристами из России перевернулся в Доминикане. Видео Подробнее

«Граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры столицы республики города Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции», — приводит агентство сообщение посольства.

В больнице скорой помощи ближайшего города Игуэй сообщили, что на операционном столе сейчас находятся три человека, уточнило РИА «Новости» в Telegram.

По информации издания Listín Diario, в ДТП пострадали 17 российских граждан, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Остальных временно разместили в отелях.

ДТП произошло на юго-востоке республики. Автобус с туристами следовал в аэропорт, но столкнулся с грузовиком и опрокинулся на обочину.

Позднее местные медики сообщили, что по меньшей мере 15 пострадавших в Доминикане россиян в критическом состоянии.