Жертвами крушения судна у берегов Греции стали 15 мигрантов | 360°

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Жертвами крушения судна у берегов Греции стали 15 мигрантов

Береговая охрана Греции: не менее 15 человек погибли при крушении судна с мигрантами

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По крайней мере 15 человек погибли в результате крушения судна, перевозящего мигрантов, около берегов греческого острова Лесбос. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление греческой береговой охраны.

По данным ведомства, на борту находилось около 40 человек. Известно, что 15 человек считаются погибшими, еще пятерых удалось спасти.

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Это уже второй подобный случай за прошедшие сутки. Ранее появилась информация, что береговая охрана Греции ведет крупномасштабную операцию по поиску и спасению 100 мигрантов у берегов острова Китира. Он располагается на стыке Эгейского и Ионического морей. По последним сведениям, на борту парусники находились100 мигрантов. Корабль ударился о скалы и разбился.

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Вертолет ВМФ, катер береговой охраны, находившиеся в этом районе грузовые суда направлены в район бедствия. Об этом написал ТАСС.

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