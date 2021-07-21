Не менее 12 человек погибли при затоплении метро в Китае

По меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань), еще пять человек получили ранения. Об этом говорится в сообщении местных властей, которое было размещено в социальной сети Weibo.

Из затопленного тоннеля были эвакуированы 500 человек, уточнил ТАСС.

Обильные осадки обрушились на провинцию Хэнань в центральном районе Китая. За час в городах выпали рекордные 20 сантиметров воды. Дождь залил тоннели метро и проник в вагоны, где в тот момент ехали люди. Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места событий.

Согласно прогнозам, в течение завтрашнего дня в провинции выпадет еще около 26 сантиметров осадков.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила инженерные войска в город Лоян для прокладки при помощи взрывов дополнительного водоотвода от переполненного водохранилища. В заявлении Центральной зоны боевого командования НОАК сказано, что паводки повредили плотину и могут разрушить ее.

В сообщении регионального командования уточняется, что в плотине появился прорыв «размером около 20 метров», дамба получила сильные повреждения. В заявлении также указано, что «плотина в любое время может разрушиться», отметил ТАСС.