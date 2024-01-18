18 января 2024, 10:30
«Не лопнет ли его харя». Депутат Рады обвинил Зеленского в растрате
Депутат Рады Лерос обвинил Зеленского в растрате и выводе капиталов из страны
Депутат Рады Украины Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в выводе капиталов из страны и неуплате налогов. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.
По словам Лероса, с 2012 года Зеленский и его соратники вывели на офшоры почти 40 миллионов долларов от олигарха Игоря Коломойского.
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А в 2014 году, как указал депутат, Зеленский не платил налоги, но при этом покупал недвижимость за рубежом на средства из государственного бюджета.
«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов?» — поинтересовался Лерос.
Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью Newsroom раскритиковал офис Зеленского за обман населения и использование популистских формулировок.
Также он признался, что его доводят до бешенства заявления о «дронах в каждой хате». Якобы киевские власти собираются развернуть масштабное производство беспилотников.
Владимир Зеленский
Украина
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