«Не лижите свои контактные линзы»: врачи посетовали на нелепые ошибки пациентов

Практикующие врачи анонимно поделились самыми глупыми ошибками и заблуждениями своих пациентов.

Так, один из врачей рассказал, что его пациентка решила заняться любовью спустя шесть часов после родов. Другая не смогла найти разницу между молочными смесями для новорожденных и сливками для кофе. Еще одна девушка не понимала, чем антибиотики отличаются от пробиотиков. Он признался, что не знает, «какой из этих случаем хуже».

Другой врач рассказал, что его пациент перестал принимать прописанные лекарства, а после жаловался на плохое самочувствие. Еще один хирург сетовал, что ему сложно отговорить пациентов от еды перед операцией.

«Не лижите свои контактные линзы, чтобы „почистить“ их», — добавил офтальмолог.