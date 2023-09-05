Мир 05 сентября 2023, 14:00 «Не краткосрочный феномен». СМИ сообщили о серьезном экономическом спаде в Германии CNBC: в Германии наблюдается серьезный спад экономики Unsplash

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Объем промышленного производства в Германии снижается, цены на энергоносители остаются высокими — в целом наблюдается серьезный экономический спад, и, возможно, это долгосрочная тенденция. Об этом сообщило издание CNBC, сославшись на мнение главы института Ifo Ханса-Вернера Синна.

Журналисты отметили, что в последние недели Германии впору снова давать прозвище «больной человек Европы» — этот ярлык использовали для описания экономики страны в 1998 году, когда приходилось решать «дорогостоящие проблемы» в этой сфере.

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«Это не краткосрочный феномен», — заявил Синн, имея в виду нынешнюю плачевную ситуацию в немецкой экономике.

В материале отмечается, что в мае 2022 года Германия впервые за несколько десятилетий сообщила о внешнеторговом дефиците в миллиард евро. Страна временно сосредоточилась на импорте в большей степени, чем на экспорте. Сейчас она вернулась к положительному сальдо торгового баланса, но «экспорт остается вялым». Инвесторы продолжают сомневаться в том, что экономика страны будет устойчиво развиваться.

Синн пояснил, что в нынешней немецкой политике, перецененной «по идеологическим причинам», «немного отсутствует прагматизм».