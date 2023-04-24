Мир 24 апреля 2023, 03:28 «Не кормят и не дают воду». Россияне застряли в самолете в Индии Mash: россияне застряли в самолете в индийском аэропорту Калькутты Freepik

Читать 360tv в

Самолет с россиянами застрял в аэропорту Калькутты. Пассажиры более 12 часов просидели в салоне — их не выпускают и не предлагают расселиться в гостинице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Летевший из Куала-Лумпур в Катманду самолет из-за грозового облака вынужденно приземлился в индийском аэропорту. Россияне, находящиеся на борту, сообщили Telegram-каналу, что ни пассажирам, ни экипажу не дают воды и еды. Сотрудники аэропорта обещают накормить оказавшихся в западне людей только через два часа, когда откроется duty free.

Реклама

По информации Telegram-канала, находящейся на борту беременной женщине стало плохо, ей оказали помощь в машине скорой помощи. Пилотам также приходится ночевать в кабине самолета. Люди опасаются за их состояние, лететь в Катманду придется с уставшим экипажем.