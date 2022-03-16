Российские военнослужащие корректно относятся к сдавшимся в плен украинским солдатам. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал боец ВСУ Андрей Хомик.

Хомик ожидал, что к нему будут относиться гораздо хуже.

«Меня не обижают, оказывают медицинскую помощь, дают курить, кормят, поят. Не издеваются, как наши. Ко мне очень хорошее отношение», — рассказал солдат.

Военнослужащего призвали в армию из Волыни, во время специальной операции он получил ранение и отправился к российским солдатам.

СМИ показали кадры пыточных камер украинских националистических батальонов «Айдар»*, в которых издевались над пленными.

Ранее группа сдавшихся в российский плен военнослужащих ВСУ обратилась с призывом к сослуживцам добровольно сложить оружие.

*Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.