Мир 19 января 2023, 13:46 «Не интересно». МИД России ответил на претензии Еврейского конгресса к Лаврову МИД: Еврейский конгресс дискредитировал себя игнорированием антисемитизма на Украине РИА «Новости»

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Россия не станет обращать внимания на претензии Европейского еврейского конгресса к главе МИД Сергею Лаврову после сравнения внешней политики США с действиями Адольфа Гитлера по решению вопроса евреев. Об этом Lenta.ru сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«Не интересно мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень на Украине. Европейский еврейский конгресс не заметил глорификацию нацистских коллаборационистов украинским режимом, свастику и символику СС», — подчеркнули в МИД.

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В министерстве добавили, что европейская структура полностью дискредитировала себя в отношении действий Украины.

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Ранее Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за сравнение поведения США и союзников с действиями Гитлера. Представители организации заявили, что считают слова российского министра искажением холокоста на базовом уровне.

Белый дом также счел высказывание Лаврова оскорбительным.