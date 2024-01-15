Мир 15 января 2024, 05:27 Не имеют права на полноценную жизнь. Украинский чиновник высказался об уклонистах Ким: уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью РИА «Новости»

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Уклонисты не имеют права жить полноценно. Если человек уклоняется от мобилизации, то пусть сидит дома, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью телеканалу «Мы-Украина».

«Если ты уклоняющийся — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома. Бывают разные обстоятельства — ты боишься или не хочешь. Но ты должен иметь ограничения, ведь ты не выполняешь то, что выполняют другие», — отметил украинский чиновник.

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Так он прокомментировал «охоту» военных комиссаров на мужчин, которые уклоняются от отправки на фронт. Ранее Ким назвал обсуждение о мобилизации депутатов и полицейских необоснованными.

В украинском парламенте не исключили, что депутаты Рады и чиновники лишатся брони от службы. Так власти расширят базу мобилизации и покажут, что в этом вопросе все равны.

Ситуация с числом военнослужащих в рядах ВСУ критическая. Украинский офицер раскритиковал политиков за долгие обсуждения законопроекта о мобилизации. По его словам, в итоге оказывается, что некоторые вообще сомневаются в необходимости такой меры.