Мир 28 апреля 2023, 01:45 «Не имеет права навязывать». Зеленский возмутил пользователей Сети новым заявлением после разговора с Си Цзиньпином Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после его разговора с Си Цзиньпином РИА «Новости»

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Пользователи Twitter возмутились новым заявлением президента Украины Владимира Зеленского о невозможности перемирия за счет территориальных уступок России. Об этом он сообщил после разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, чем разочаровал читателей.

Многие выразили мнение, что с таким подходом договориться о перемирии не получится точно. Некоторые отметили, что не дают Зеленскому думать о мире США.

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«Это высокомерие исчезнет, если так называемое наступление не будет успешным», — заявил один из пользователей.

Читатели предположили, что дело тут вовсе не в желании мира, а в деньгах, потоки которых льются в карманы Зеленского.

«Пока деньги продолжают поступать, он не согласится ни на какой мирный план», — написали люди.

Многие поддержали мысль, что украинский президент в этой ситуации ничего не решает. И все будет зависеть от того, как договорятся между собой Россия и США.

«Зеленский не имеет права навязывать что-либо. Кто сядет за стол переговоров — так это США. О чем они договорятся с Россией, то и будет сделано!» — подытожили комментаторы.

Разговор Зеленского с Си Цзиньпином вызвал обеспокоенность у американцев. Речь идет о реплике китайского лидера о корыстных целях конфликта. СМИ посчитали ее сигналом для США.