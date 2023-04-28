28 апреля 2023, 01:45
«Не имеет права навязывать». Зеленский возмутил пользователей Сети новым заявлением после разговора с Си Цзиньпином
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после его разговора с Си Цзиньпином
Пользователи Twitter возмутились новым заявлением президента Украины Владимира Зеленского о невозможности перемирия за счет территориальных уступок России. Об этом он сообщил после разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, чем разочаровал читателей.
Многие выразили мнение, что с таким подходом договориться о перемирии не получится точно. Некоторые отметили, что не дают Зеленскому думать о мире США.
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«Это высокомерие исчезнет, если так называемое наступление не будет успешным», — заявил один из пользователей.
Читатели предположили, что дело тут вовсе не в желании мира, а в деньгах, потоки которых льются в карманы Зеленского.
«Пока деньги продолжают поступать, он не согласится ни на какой мирный план», — написали люди.
Многие поддержали мысль, что украинский президент в этой ситуации ничего не решает. И все будет зависеть от того, как договорятся между собой Россия и США.
«Зеленский не имеет права навязывать что-либо. Кто сядет за стол переговоров — так это США. О чем они договорятся с Россией, то и будет сделано!» — подытожили комментаторы.
Разговор Зеленского с Си Цзиньпином вызвал обеспокоенность у американцев. Речь идет о реплике китайского лидера о корыстных целях конфликта. СМИ посчитали ее сигналом для США.
Владимир Зеленский
Китай
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