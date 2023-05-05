Эксклюзив 05 мая 2023, 12:52 «Не хотят больше стычек». Турция не стала замалчивать нападение на российского делегата на саммите ПАЧЭС Политолог Станкевич: Турция не хочет повторения стычек из-за флагов на форумах

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Турция не стала замалчивать нападение на российского делегата на саммите ПАЧЭС, поскольку не хочет повторения подобных инцидентов. Таким мнением с «360» поделился политолог, независимый аналитик, советник президента России по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич.

«То, что Турция подтвердила факт нападения, означает, что она хотела бы в дальнейшем предотвратить рецидивы — они ей абсолютно не нужны. Проводятся международные форумы, и там возникают стычки по поводу того, где какой флаг повесить. Они явно этого не хотят, поэтому составили протокол и объявили об этом во всеуслышание», — пояснил эксперт.

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Тем не менее, по мнению Станкевича, это было несерьезное происшествие, которое можно квалифицировать как мелкое хулиганство и о котором завтра все забудут. Он предположил, что дело ограничится «каким-нибудь административным протоколом». Эпизод не заслуживает международного политического внимания, резюмировал собеседник канала.