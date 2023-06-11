Мир 11 июня 2023, 10:06 «Не хотим воевать». Саперы ВСУ оставили российским солдатам мины с посланиями Офицер с позывным Кирпич: саперы ВСУ оставили бойцам России мины с посланиями РИА «Новости»

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Российские саперы находят на Донецком направлении неактивированные мины с записками солдат ВСУ. Об этом сообщил ТАСС руководитель инженерной службы полка группировки «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным Кирпич.

«Бывает, они (солдаты ВСУ — прим. ред.) оставляют нам разные надписи или не до конца минируют», — пояснил офицер.

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По его словам, на одном из не заминированных боеприпасов стояла надпись: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой».

Начальник инженерной службы признался, что бойцам, которые прочли это послание противника, было очень приятно.

Одновременно украинские боевики оставляют и негативные «письма» с оскорблениями или угрозами. Нередко боевики изображают на минах нацистскую символику.

Ранее российские саперы рассказали, как ВСУ пытались взорвать мирных жителей ЛНР. После отступления украинских боевиков мины-ловушки нашли даже в школах и детских садах ЛНР.