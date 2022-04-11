«Не хотим кровопролития»: Больше 150 морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе

Вооруженным силам Донецкой Народной Республики в плен из Мариуполя сдались 160 боевиков морской пехоты. Об этом в сюжете сообщил телеканал «Россия 1».

«Не хотим жертв, кровопролития. Не хотим смотреть, как люди умирают», — объяснил свой поступок один из боевиков.

Отмечается, что бойцы батальона уже добровольно сдавались в плен в 2014 году в Керчи.

Ранее в Сети появилась публикация 36-й бригады морской пехоты Украины, которая обратилась с открытым письмом к украинскому командованию. Боевики утверждают, что их бросили в Мариуполе, оставив без еды, воды и боеприпасов.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный националист сообщил, что на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе находятся около трехсот иностранных наемников.