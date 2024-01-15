Мир 15 января 2024, 10:12 «Не хочет быть наблюдателем на вечеринке Запада». Зачем Зеленскому ехать в Давос? Politico: Зеленский не хочет быть наблюдателем на вечеринке Запада в Давосе IMAGO /Lukas Balandis / Global Look Press

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум в Давосе связана с тем, что он не хочет быть наблюдателем на вечеринке Запада, сообщила газета Politico. При этом, как подчеркнули авторы материала, украинский вопрос не был в числе главных тем мероприятия.

В фокусе внимания в Давосе оказались ближневосточный конфликт и президентская кампания в США, указало издание.

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При этом для Зеленского этот форум, по оценке журналистов, — по сути одна из последних возможностей доказать, что Украина заслуживает поддержки и должна быть объектом инвестиций.

Аналитик Совета по международным отношениям Матиас Маттейс отметил, что если бы Зеленский пропустил мероприятие, это могло бы показаться Западу нетипичным.

«[Зеленский] запустил этот тренд, что настолько вездесущ, поэтому, если он вдруг не придет, это как будто он сдался, верно?» — поинтересовался Маттейс.