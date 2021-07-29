«Не голодные!» Лукашенко объяснил, почему у Белоруссии нет медалей на Олимпиаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему у национальной сборной нет ни одной медали на Олимпиаде в Токио. По мнению главы государства, все дело в том, что белорусы не голодные.

Видео с выступлением Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Почему мы порой в спорте не выигрываем? Не голодные! Я смотрю эти страны — африканские, возьмите Сербию! Талантливая нация, такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, значит, будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать», — заявил Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что страна поддерживает своих спортсменов. Он привел в пример футболистов, которые получают огромные деньги за игру. Но их жены только и делают что сидят в телефонах и бездельничают.

Пока у сборной Белоруссии нет ни одном медали. Сейчас они находятся на 67-м месте в общем зачете вместе с другими странами, такими как Молдавия, Литва, Алжир. Россия — на четвертом месте с восьмью золотыми медалями.