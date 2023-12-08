08 декабря 2023, 14:42
«Не главная забота». Песков раскрыл значение Украины для США
Песков заявил, что Украина не является главной заботой для США
Украине следует понять, что для США она не является главной заботой. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, американская сторона, прежде всего, заботится о собственных интересах, даже ценой сотен тысяч украинцев.
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«Они прагматичные ребята, а личное благосостояние — их главная цель. То есть Украине нужно понять, что главной заботой для США она точно не является», — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что именно США в настоящее время зарабатывают деньги на поставках в Европу газа и других энергоносителей.
«Именно Штаты обеспечили себе повышенные налоги, рабочие места. Они загрузили военные производства заказами на оружие и технику. Такова политика США, но ценой жизни украинцев. Жаль, что в Киеве все еще не понимают, что их бросают в топку», — добавил он.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что для США Украина является загнанной лошадью, которую они при необходимости легко сменят на переправе.
США
Дмитрий Песков
Украина
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