Мир 08 декабря 2023, 14:42 «Не главная забота». Песков раскрыл значение Украины для США Песков заявил, что Украина не является главной заботой для США РИА «Новости»

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Украине следует понять, что для США она не является главной заботой. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, американская сторона, прежде всего, заботится о собственных интересах, даже ценой сотен тысяч украинцев.

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«Они прагматичные ребята, а личное благосостояние — их главная цель. То есть Украине нужно понять, что главной заботой для США она точно не является», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что именно США в настоящее время зарабатывают деньги на поставках в Европу газа и других энергоносителей.

«Именно Штаты обеспечили себе повышенные налоги, рабочие места. Они загрузили военные производства заказами на оружие и технику. Такова политика США, но ценой жизни украинцев. Жаль, что в Киеве все еще не понимают, что их бросают в топку», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что для США Украина является загнанной лошадью, которую они при необходимости легко сменят на переправе.