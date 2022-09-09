«Не есть хорошо». Признание КНДР ядерной страной назвали проблемой для России | 360°

Эксклюзив 09 сентября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

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Viber «Не есть хорошо». Признание КНДР ядерной страной назвали проблемой для России Политолог Светов назвал признание КНДР ядерной державой нехорошей новостью для России РИА «Новости»

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Объявление Северной Кореи ядерной страной — нехорошая новость для России, но такова реальность, рассказал «360» политолог и журналист Юрий Светов. По его словам, КНДР показала миру, что готова на все ради защиты собственной территории.

«У нас это не вызывает восторга. Они наши соседи, у нас с ними сухопутная граница, и мы рядом с ними. Поэтому прибавление числа ядерных государств возле наших границ не есть хорошо, но это есть реальность», — отметил эксперт.

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По мнению Светова, у КНДР есть твердое убеждение в том, что без ядерного оружия ее захватят и присоединят к Южной Корее.

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«Вероятно, это справедливое мнение. Особенно когда они видели, как США обошлись с Афганистаном, Ираком и Ливией», — напомнил специалист.

Заявление о ядерном статусе является лишь признанием де-юре того, что ранее было де-факто, отметил Светов. Следует задуматься о том, есть ли в мире другие страны, готовые разработать ядерное оружие.

«И вот здесь сразу на память приходит Украина. <…> Сейчас ситуация вокруг Запорожской АЭС прежде всего ядерный шантаж. По сути дела, Украина демонстрирует готовность взорвать станцию, и это фактически применение ядерного оружия. Западные государства смотрят на это сквозь пальцы», — резюмировал политолог.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна закрепила за собой право нанесения превентивного ядерного удара. Северная Корея может сделать это, если сочтет угрозу неизбежной.

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