«Не эмоциональный порыв». Политолог объяснил уход президента Армении в отставку

Президент Армении Армен Сарксиян и премьер-министр республики Никол Пашинян никогда не были членами одной команды. Но при этом глава государства нес прямую ответственность за решения руководителя правительства, с которыми он явно был не согласен. Поэтому добровольная отставка Саркисяна вполне объяснима. Об этом «360» заявил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Он напомнил, что именно Пашинян подписал трехстороннее соглашение о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Это решение привело к настоящему расколу среди жителей республики.

Большая часть населения восприняла сдачу непризнанных территорий Азербайджану как капитуляцию. Остальная часть населения рассматривает это решение как налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией.

«Я думаю, что Саркисян не готов нести ответственность за ту политику, которую проводит Пашинян. Оставаясь на посту президента, он легитимизировал все эти решения. Но он думает о будущем, и, что бы он ни говорил, его главная цель — размежеваться с Пашиняном», — заявил Калачев.

Эксперт отметил, что за последние три года раскол в армянском обществе усилился. Отставка Саркисяна, как бы он сам ее ни объяснял, — это очередное подтверждение этой ситуации. Пашиняну еще предстоит решать вопросы демаркации границ с Азербайджаном, обсуждать судьбу Зангезурского коридора. При таких условиях выиграть следующие выборы ему будет намного сложнее.

«Я согласен в одном, что это решение об отставке Саркисяна — это не эмоциональный порыв, а взвешенная тактика на будущее. Он может занять более жесткие позиции, чем Пашинян, которого Турция и Азербайджан считают договороспособным политиком. Но для большинства армян он надолго останется национальным предателем», — подытожил эксперт.

Президент Армении Армен Саркисян объявил, что покидает свой пост в связи с тем, что не имеет никаких реальных инструментов влиять на внутреннюю и внешнюю политику внутри страны, но при этом несет ответственность за все происходящее.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался осенью 2020 года. Боевые действия прекратились после подписания трехстороннего соглашения президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Противоборствующие стороны остались на занимаемых позициях. Россия ввела на территорию Нагорного Карабаха миротворцев, которые следили за прекращением боевых действий. Под контролем Азербайджана осталась значительная часть непризнанного региона, в том числе город Шуша.

После подписания Пашиняном соглашения в Ереване начались акции протеста с требованием его отставки. Они продолжались несколько месяцев, пока Пашинян не объявил о своей отставке и проведении новых выборов в парламент. По данным ЦИК республики, партия «Гражданский договор» Пашиняна получила более половины голосов избирателей.