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    25 декабря 2020, 13:35

    «Не думает, что будет завтра»: политолог сравнил Санду с ребенком

    Полина Петрова

    Политолог Игорь Тулянцев в беседе с сайтом MK.ru заявил, что у президента Молдавии Майи Санду есть мало шансов на решение накопившихся в стране проблем. Главной причиной этого он считает отсутствие опыта у членов ее команды.
    «Не думает, что будет завтра»: политолог сравнил Санду с ребенком

    По словам специалиста, большая часть окружения избранного лидера государства состоит из представителей молодого поколения, которые только высказываются о борьбе с коррупцией. На деле никаких шагов для изменения ситуации не делается, пишет сайт «Утро.ру».

    Как считает Тулянцев, громогласная евроинтеграция, о которой говорила Санду, вряд ли будет успешной. Также политолог поставил под сомнение слова лидера республики об отношениях с Россией. Он объяснил, что для начала действий президенту нужно достаточное число голосов в парламенте. Эксперт уверен, что в настоящий момент ей этого не достичь.

    «Рада как ребенок, что смогла стать президентом. Не думает, что будет завтра», — заключил специалист.

    Ранее сообщалась, что Майя Санду приняла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. Церемония инаугурации прошла во Дворце республики.