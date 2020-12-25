«Не думает, что будет завтра»: политолог сравнил Санду с ребенком

По словам специалиста, большая часть окружения избранного лидера государства состоит из представителей молодого поколения, которые только высказываются о борьбе с коррупцией. На деле никаких шагов для изменения ситуации не делается, пишет сайт «Утро.ру».

Как считает Тулянцев, громогласная евроинтеграция, о которой говорила Санду, вряд ли будет успешной. Также политолог поставил под сомнение слова лидера республики об отношениях с Россией. Он объяснил, что для начала действий президенту нужно достаточное число голосов в парламенте. Эксперт уверен, что в настоящий момент ей этого не достичь.

«Рада как ребенок, что смогла стать президентом. Не думает, что будет завтра», — заключил специалист.

Ранее сообщалась, что Майя Санду приняла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. Церемония инаугурации прошла во Дворце республики.