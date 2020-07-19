«Не дождетесь». Пресс-секретарь Лукашенко опроверг слухи о его госпитализации

Сразу несколько белорусских Telegram-каналов сообщили, что президента республики Александра Лукашенко экстренно госпитализировали. Однако его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию.

Об этом она сообщило РИА «Новости».

«Традиционное — не дождетесь», — сказала она в ответ на вопрос о госпитализации Александра Лукашенко.

По данным Telegram-канала «Компромат. Беларусь», главу республики госпитализировали из-за гипертонического криза. Однако ряд СМИ со ссылкой на источники заявил, что у Лукашенко просто поднялось давление. По их информации, он отправился в больницу, чтобы пройти дополнительное обследование.

СМИ также сообщили, что состояние здоровья белорусского лидера ухудшилось через час после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она состоялась в Минске 19 июля в рамках в заседания межправсовета ЕАЭС и продлилась примерно 1,5 часа. После этого Александр Лукашенко отправился на встречи в премьер-министрами еще двух стран — Казахстана и Киргизии.